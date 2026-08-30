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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Bilecik'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (32) yakalandı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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