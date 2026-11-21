Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'nce hakkında 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçundan aranan M. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahın iki suçtan suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.