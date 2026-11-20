Bilecik merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'silah ticareti' ve 'tefecilik' suçlarına yönelik yaklaşık 6 ay süren projeli çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde 17 Kasım 2026 tarihinde Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesi, Eskişehir ve Adana'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 adet tabanca, 490 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği kartuşu ile çok sayıda senet, not kâğıdı, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.