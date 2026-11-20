Bozüyük-Eskişehir karayolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı, karayolu trafiğe kapandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında BozüyükEskişehir karayolu Poyra mevkii Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 VIP 94 plakalı minibüs ile 16 AAY 44 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 06 VIP 94 plakalı minibüs sürücüsü ile 16 AAY 44 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 1 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan minibüs sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle BozüyükEskişehir karayolunda ulaşım dururken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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