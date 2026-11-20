Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlenirken, BilecikEskişehir karayolunun Eskişehir istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında BilecikEskişehir karayolu Poyra mevkii Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.C. (57) idaresindeki 06 VIP 94 plakalı minibüs ile O.A. (42) yönetimindeki 16 AAY 44 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü M.C., otomobil sürücüsü O.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. (70) yaralanırken, aynı araçtaki Gülümser A. (60) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılardan minibüs sürücüsü M.C. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yol açma çalışmaları sürüyor

Kazanın ardından karayolunun Eskişehir istikameti trafiğe tamamen kapandı. Yolda ilerleyemeyen tırlar ve diğer araçların sürücüleri kontak kapatırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda trafik ekibi, hem kazanın meydana geldiği istikamette hem de karşı şeritte geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olay yeri inceleme timinin bölgedeki çalışmalarını tamamladığı, araçların yoldan kaldırılarak trafiğin yeniden normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.