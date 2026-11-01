Bilecik'te 18 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik'te Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 18 öğrenciye, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında uygulamalı trafik eğitimi verildi. Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uymaları gereken kurallar anlatıldı. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin küçük yaşta trafik bilinci kazanmaları ve trafikte daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı.

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