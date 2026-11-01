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        Kaymakam Titiz kamu kurumlarını ziyaret etti, çalışmaları inceledi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Kaymakam Titiz kamu kurumlarını ziyaret etti, çalışmaları inceledi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

        İnceleme kapsamında hastanede sağlık personeliyle bir araya gelen Kaymakam Titiz, sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanenin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar dileyen Titiz, tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Titiz, ilçe kütüphanesinde de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Kütüphanelerin özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine, bilgiye erişimine ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

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        Kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkat çeken Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için kurumlarımızın çalışmalarını yerinde görmeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. İlçemizde hizmet kalitesini daha da artırmak için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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