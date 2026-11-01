Bilecik'te kurumlar arası voleybol müsabakası düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bozüyük Kaymakamlığı arasında voleybol müsabakası düzenlendi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bozüyük Kaymakamlığı arasında voleybol müsabakası düzenlendi.
Kurumlar arası dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen voleybol müsabakasına, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Sportif rekabetin ön plana çıktığı karşılaşmada iki kurumun takımları sahada mücadele etti. Mücadele sonunda Bozüyük Kaymakamlığı voleybol takımı, karşılaşmayı 20 kazandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu tür etkinliklerin kurumlar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Kurumlar arası dayanışmayı ve birlikteliği güçlendiren bu tür sportif etkinlikleri önemsiyoruz. Müsabakaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Bozüyük Kaymakamlığı takımını galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.