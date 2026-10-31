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        4 bin 514 tonluk üretimle İnhisar, narın merkezi oldu Vali Sözer, "Nar üretiminin kalbi İnhisar'da atıyor"

        Bilecik'in İnhisar ilçesi 4 bin 514 tonluk nar üretimiyle birinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        4 bin 514 tonluk üretimle İnhisar, narın merkezi oldu Vali Sözer, "Nar üretiminin kalbi İnhisar'da atıyor"

        Bilecik'in İnhisar ilçesi 4 bin 514 tonluk nar üretimiyle birinci sırada yer aldı.

        Bilecik'in nar üretiminin büyük bölümünü karşılayan İnhisar ilçesinde Nar Festivali düzenlendi. Festivale katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçenin nar üretimindeki payına dikkat çekerek, üreticilere destek mesajı verdi. İnhisar ilçesinde düzenlenen Nar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İl protokolünün de katıldığı festivalde, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan İnhisar narının tanıtılması, üretim potansiyelinin artırılması ve yöresel ürünlerin markalaşması ön plana çıktı. Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi yapılırken, bunun 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar ilçesinden karşılanıyor.

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        "Nar üretiminin kalbi İnhisar'da atıyor"

        Vali Sözer, "Bu rakamlar bize açıkça gösteriyor ki Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır. Elbette bu başarının arkasında yalnızca bereketli topraklarımız değil; alın teriyle toprağa hayat veren, sabırla ve fedakârlıkla üreten çiftçilerimiz bulunmaktadır. Tarım Şehri Bilecik anlayışıyla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerimizin katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması büyük önem taşıyor. Üretmek kadar, üretilen ürüne değer kazandırmak ve emeğin hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamak da önemlidir. İnhisar narının yalnızca bölgemizde değil, ülkemizin dört bir yanında tanınan ve tercih edilen bir ürün haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Festivalin İnhisar'ımızın tanıtımına, ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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