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        Bilecik TSO Başkanı Düzgün'den anlamlı çağrı; "Çiçek yerine fidan bağışında bulunun"

        Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına seçilen Ercan Düzgün, "Yeni bir döneme adım atarken bu anlamlı başlangıcı, kısa sürede solacak çiçekler yerine geleceğe nefes olacak kalıcı bir eserle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Bilecik TSO Başkanı Düzgün'den anlamlı çağrı; "Çiçek yerine fidan bağışında bulunun"

        Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına seçilen Ercan Düzgün, "Yeni bir döneme adım atarken bu anlamlı başlangıcı, kısa sürede solacak çiçekler yerine geleceğe nefes olacak kalıcı bir eserle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

        Bilecik TSO'da geçtiğimiz haftalarda yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimlerde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ile TOBB Genel Kurulu, Disiplin Kurulu ve Meclis Divanı seçimleri de gerçekleştirilmişti. Mavi listeden meclis üyesi olarak seçilen Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır'ın listelerinin yarıştığı seçimde, Karaçayır 13 oy alırken, 16 meclis üyesinin oyunu alan Düzgün'ün listesi kazanmıştı.

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        "Desteğiniz bir fidana, her fidan geleceğe umut olsun"

        Bilecik TSO Başkanlığına seçilen Ercan Düzgün, yönetim kurulu üyeleriyle göreve başlaması vesilesiyle kendilerine iletilen içten tebrikler, güzel dilekler ve kıymetli destekler için gönülden teşekkür etti. Düzgün, "Yeni bir döneme adım atarken bu anlamlı başlangıcı, kısa sürede solacak çiçekler yerine geleceğe nefes olacak kalıcı bir eserle taçlandırmak istiyoruz. Bu vesileyle, bizlere çiçek göndermek yerine Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla fidan bağışında bulunmanızı rica ediyoruz.Toprakla buluşacak her fidan; geleceğe olan inancımızın, doğaya duyduğumuz saygının ve yarınlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir simgesi olacaktır. Gelin, bu yeni dönemin hatırasını birlikte yeşertelim; çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek bırakalım. Desteğiniz bir fidana, her fidan geleceğe umut olsun" dedi.

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