Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmada 102 vatandaşa ulaşıldı. Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarının yanı sıra evden hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.
Ekipler tarafından genel güvenlik tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapılırken vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıtıldı.
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