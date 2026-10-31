Söğüt'te altyapı çalışmaları başladı

Kaymakam Yayabaşı, "Yakacık köyümüzde başlatılan su ve kanalizasyon şebekesi altyapı yenileme çalışmalarının köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yakacık köyünde yapımına başlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köyün su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmaların mevcut altyapının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Çalışmaların son durumunu inceleyen Kaymakam Yayabaşı, köyde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.