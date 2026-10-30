Bilecik'te 7. İnhisar Nar Festivali düzenlendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nar Festivali'nde çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirildi.

İnhisar Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen festivalde, nar sıkma, nar dizme ve en iyi nar yetiştiricisi yarışmaları yapıldı. Programda, kılıç kalkan ve mehter gösterileri de sunuldu.

Festival kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar ve kadın üreticiler nar sıktı. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de narları üst üste dizerek kule oluşturma etkinliğine katıldı.

REKLAM

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, açılışta yaptığı konuşmada, İnhisar'ın verimli toprakları ve tarımsal üretim çeşitliliğiyle ilin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Nar üretiminde çiftçilerin emeğinin önemine değinen Sözer, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve üreticilerin desteklenmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da narın ilçe halkı ve çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

İlçede 3 bin dekarda yaklaşık 5 bin ton nar üretildiğini belirten Arslan, narın yetiştirilmesinden hasadına kadar üreticilerin büyük emek verdiğini kaydetti.

REKLAM

Festivalde en iyi nar üreticilerine ödülleri verildi.

Etkinliğe, İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Düzgün, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.