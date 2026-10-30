Bilecik'te satranç turnuvası yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 62 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 62 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF Bilecik Temsilciliğince, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada katılımcılar, 5 kategoride mücadele etti.
Toplam 6 hakemin görev aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından verildi.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSF Bilecik Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.
Katılımcılara teşekkür eden Babaoğlu, kentteki turnuvaların devam edeceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.