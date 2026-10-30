Bilecik'te satranç turnuvası yapıldı

Katılımcılara teşekkür eden Babaoğlu, kentteki turnuvaların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF Bilecik Temsilciliğince, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada katılımcılar, 5 kategoride mücadele etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.