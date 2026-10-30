1299 Bilecik Spor Kulübü lig öncesi moral buldu

1415 Kasım günlerinde başlayacak olan Bilecik U14 Gençler Ligi öncesi 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor ile bir hazırlık maçı oynadı. Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana maçı iyi başlayan 1299 Bilecik Spor Kulübü art arda bulduğu gollerle açı 70 kazandı. Maç sonu iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

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