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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri AK Parti Bilecik teşkilatı 5 ilçede sahaya yönelik çalışmaları masaya yatırdı Başkan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        AK Parti Bilecik teşkilatı 5 ilçede sahaya yönelik çalışmaları masaya yatırdı Başkan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        AK Parti Bilecik teşkilatı, 5 ilçede düzenlenen yönetim kurulu toplantılarında yürütülen çalışmaları ve yeni dönem projelerini değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
        AK Parti Bilecik teşkilatı 5 ilçede sahaya yönelik çalışmaları masaya yatırdı Başkan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        AK Parti Bilecik teşkilatı, 5 ilçede düzenlenen yönetim kurulu toplantılarında yürütülen çalışmaları ve yeni dönem projelerini değerlendirdi.

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Toklu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda ilçelerin mevcut çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Yerel yönetimler ile teşkilatlar arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde duruldu.

        "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

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        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Beş ilçemizde teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek ilçelerimizin mevcut çalışmalarını ve geleceğe yönelik projelerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle teşkilatlarımız arasındaki uyumu güçlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantılarımıza katkı sunan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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