Bilecik'te 25 traktör sürücüsüne trafik eğitimi

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8'inci Jandarma Trafik Timi tarafından Karaköy köy kahvehanesinde düzenlenen faaliyette, traktör sürücülerine trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bilgilendirmede üçgen reflektör kullanımının ve traktörlerde devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) bulundurulmasının önemi üzerinde durulurken, genel trafik kuralları hakkında da bilgi verildi. Faaliyet kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımıyla ilgili broşür dağıtıldı.

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