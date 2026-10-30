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        Evlilik kredisiyle yuva kuran çiftin bebek sevincine ortak oldular

        Bilecik'te evlilik kredisi desteğinden yararlanarak yuva kuran ve 2026 yılında bebek sahibi olan ailenin mutluluğuna Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ortak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Evlilik kredisiyle yuva kuran çiftin bebek sevincine ortak oldular

        Bilecik'te evlilik kredisi desteğinden yararlanarak yuva kuran ve 2026 yılında bebek sahibi olan ailenin mutluluğuna Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ortak oldu.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanan aileye ziyarette bulunulduğu belirtildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mektubu ve selamları ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Ayrıca aileye yenidoğan çantası hediye edildi.

        "Gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde desteklenmesi büyük önem taşıyor"

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        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aileyi tebrik ederek, "Gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde desteklenmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yeni evlatlarını kucaklarına alan ailemizin mutluluğunu paylaşıyor, bebeklerine sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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