Bilecik Belediyesinin başarısı ödülle taçlandı

Bilecik Belediyesi, Belediye Bilgi Sistemi (BELSİS) Bütünleşik Yerel Yönetim Ekosistem Etkinliği'nde ödüle layık görüldü.

Düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediyesi adına İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Enver Yıldız katıldı. Belediyenin yapay zekâ destekli imar uygulamalarıyla aldığı ödülün, kent planlamasında teknoloji odaklı çalışmalara yönelik olduğu belirtildi.

"Kentimizin geleceğini daha sağlıklı planlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kentimizin geleceğini daha sağlıklı planlamak, belediye hizmetlerimizi geliştirmek ve teknolojinin sunduğu imkânları hemşerilerimiz için en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapay zekâ destekli imar çalışmalarımızın ödülle takdir edilmesi bizler için mutluluk verici. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.