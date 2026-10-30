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        Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kutlama programı düzenlendi.

        Pazaryeri Belediyesince düzenlenen etkinliğe vatandaşlar katıldı. Yenişehir Belediyesinin kadınlardan oluşan bando ve ritim grubu ile mehter takımının gösterileri kutlamalara renk kattı.

        İlçe girişinde başlayan fener alayında, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar bando eşliğinde ilçe merkezine yürüdü. Jandarma personelinin taşıdığı büyük bir Türk bayrağının da eşlik ettiği kortejin ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise vatandaşların talebi üzerine bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı araç konvoyu yerine bando eşliğinde kutladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e ve ekibine teşekkür etti.

        Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak da komşu ilçe Pazaryeri'nde Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından bando, ritim grubu ve mehter takımı konser verdi.

        Kutlamalara, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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