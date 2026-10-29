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        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, Olay Yeri İnceleme personeli ile bir araya geldi

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, ziyaret ettiği Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, Olay Yeri İnceleme personeli ile bir araya geldi

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, ziyaret ettiği Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz hakkında bilgi aldı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelerek, birimin yürüttüğü teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz ve diğer adli inceleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Personelin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağlar, "Olayların aydınlatılması ve adli süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesinde olay yeri inceleme ekiplerimizin çalışmaları büyük önem taşıyor. Görev yapan tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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