Bilecik TSO'da yeni dönem başladı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen seçim sonucunda kazanan Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Bilecik TSO'da geçtiğimiz hafta yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimlerde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ile TOBB Genel Kurulu, Disiplin Kurulu ve Meclis Divanı seçimleri de gerçekleştirildi. Mavi listeden meclis üyesi olarak seçilen Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır'ın listelerinin yarıştığı seçimde, Karaçayır 13 oy alırken, 16 meclis üyesinin oyunu alan Düzgün'ün listesi kazanmıştı. Düzgün'ün listesinde Fikret Aktaş, Deniz Köylü, Gültekin Teyran, Ertan Onur, Nazir Afacan ve Gökhan Çevik yer almıştı.

REKLAM

Mazbatalarını aldılar

Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatalarını aldı. Düzgün, "Yeni dönemin odamız, üyelerimiz ve Bilecik iş dünyası için hayırlı olmasını dileriz" dedi.