Bilecik'te yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şahıstan F.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap bulundu.

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