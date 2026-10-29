Bozüyük Müftülüğünden çocuklara anlamlı buluşma

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buluşmada, Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla manevi değerler ve dini konular üzerine sohbet edilirken, merak ettikleri konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen etkinlikte çocukların manevi gelişimlerine katkı sunacak konular ele alınırken, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildi.

"Çocuklarımızın farklı alanlarda desteklenmeleri bizim için büyük önem taşıyor"

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyen her çalışmayı önemsiyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklarımızla bir araya gelerek güzel bir sohbet gerçekleştiren Bozüyük İlçe Müftümüze, çocuklarımıza göstermiş oldukları ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri, farklı alanlarda desteklenmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.