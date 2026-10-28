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        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Atatürk Parkı önünde toplandı.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde marşlar söyledi.

        Fener alayına, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Daha sonra şarkıcı Sefo konser verdi.

        Belediye Başkanı Subaşı, konser öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını büyük coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

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        Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına her zaman sahip çıkacaklarını belirten Subaşı, "Cumhuriyet özgürlük demek, emek demek, kadın demek, eşitlik demek, gençlik demek. Bugün Cumhuriyet'i kutlarken bize düşen, onun kazanımlarını hatırlamak kadar bu kazanımları hayatın her alanında yaşatmaktır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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