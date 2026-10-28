Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Bilecik'ten bir iş yeri de yer aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Listede Bilecik'teki bir iş yeri de yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Listede Bilecik'teki bir iş yeri de yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Listede Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Ersa Et ve Et Ürünleri (Hayret Hayri Sarı) adlı firma da yer aldı. Firmanın dana fermente sucuğunda sakatat tespit edildi.
Öte yandan mekanik ayrılmış kanatlı eti, kemik üzerinde kalan etin mekanik yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bakanlık, bu uygulamayı tağşiş kapsamında değerlendiriyor.
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