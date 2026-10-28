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        Bilecik Valisi Sözer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sözer, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle büyük gurur, heyecan ve coşku yaşandığını belirtti.

        Cumhuriyet'in Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk milletinin sarsılmaz inancı, azmi ve fedakarlığıyla kurulduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

        "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, ecdadımızdan miras aldığımız bu kıymetli emanete sahip çıkmak, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyor, kıymetli Bilecikli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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