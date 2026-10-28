Bilecik'te 29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bilecik Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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