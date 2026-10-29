Bilecik'te din görevlilerine 'Değerler Eğitimi' toplantısı

Din görevlilerinin değerler eğitimi çalışmalarına sağlayacağı katkıların da değerlendirildiği toplantıda, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy'un katılımıyla düzenlenen toplantıda vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imamhatipler ve müezzinkayyımlar bir araya geldi. Toplantıda değerler eğitimi kapsamında yürütülecek çalışmalar ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

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