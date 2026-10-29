Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecikli kadınlar yöresel desenleri keten dokumaya taşıyor

        Bilecikli kadınlar yöresel desenleri keten dokumaya taşıyor

        ZEHRA ONGAN/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadınlar, geleneksel dokuma kültürünü yaşatmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yöresel desenleri keten dokumayla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bilecikli kadınlar yöresel desenleri keten dokumaya taşıyor

        ZEHRA ONGAN/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadınlar, geleneksel dokuma kültürünü yaşatmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yöresel desenleri keten dokumayla buluşturuyor.

        Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 10 üyesi, 2019'dan bu yana sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Lefke bezinin yanı sıra keten dokumayla da üretim yapıyor.

        Keten iplikle hazırladıkları örtü, peşkir ve kırlent gibi ürünlerde Osmaneli'nin yöresel desenlerini kullanan kadınlar, geleneksel dokuyu koruyarak farklı tasarımlar geliştiriyor.

        Kooperatif başkanı Günnur Uysal, AA muhabirine, keten dokumaya yönelik talep üzerine ürün çeşitlerini artırmaya karar verdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Ketenin dayanıklı, nemi emen ve hava geçiren bir kumaş olduğunu belirten Uysal, şu anda örtü, peşkir ve kırlent ürettiklerini, ilerleyen dönemde giysi ve farklı tekstil ürünleri de hazırlamayı planladıklarını ifade etti.

        - Yöresel desenler ketenle buluştu

        Kooperatifte usta dokumacı olarak görev yapan Banu Erkal da keten üretimine başlamadan önce iplik temini ve ürün tasarımı üzerine araştırmalar yaptıklarını anlattı.

        Osmaneli'nin "yığma", "mekik atma", "ajur" ve "sonsuzluk" gibi yöresel desenlerini keten dokumada kullanmaya karar verdiklerini dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

        "Keten dokuma üzerinde neler çalışabiliriz diye yaptığımız araştırmalarda ketenin Osmaneli desenlerini çok güzel yansıttığına karar verdik ve yöresel desenlerimizi uyguladık. Kültürümüzü ve dokuyu bozmadan tasarımlarımızı modernize etmeye çalıştık."

        REKLAM

        Erkal, keten ipliğin keten bitkisinin liflerinden elde edildiğini belirterek, kumaşın özellikle yaz aylarında kullanım açısından avantaj sağladığını kaydetti.

        Farklı renklerde ürünler hazırladıklarını belirten Erkal, sipariş üzerine de üretim yaptıklarını söyledi.

        Erkal, ürünlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerine değinerek, satışlarını sosyal medya ve internet siteleri üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Banu Erkal, kooperatifi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de keten ürünlere ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Bilecik'te yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirildi
        Bilecik'te yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirildi
        Bilecik'te kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
        Bilecik'te kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
        Osmaneli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi
        Osmaneli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi
        Kaymakam Titiz, kurumların çalışmalarını yerinde inceledi
        Kaymakam Titiz, kurumların çalışmalarını yerinde inceledi
        Bozüyük Müftülüğünden çocuklara anlamlı buluşma
        Bozüyük Müftülüğünden çocuklara anlamlı buluşma