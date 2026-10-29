Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Programa Bilecik Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakamlıkça organize edilen, Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

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