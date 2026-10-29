Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüdü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüdü
Kaymakamlıkça organize edilen, Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Programa Bilecik Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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