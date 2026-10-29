Osmaneli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’inci Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, İnönü Mahallesi Bayraklar Mevkinde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile Hürriyet caddesinden Osmaneli Kaymakmlığı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar sloganlar atarak bayramı kutlarken hep bir ağızdan marşlar söylendi.

Fener alayı yürüyüşüne; Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.