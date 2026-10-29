Bilecik'te kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, dün gece Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde, EskişehirBozüyük kara yolunun Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.E. idaresindeki kamyon, önünde seyreden Ş.Y. yönetimindeki tıra ve dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.E.E., oaly yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

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