Bilecik'te kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde, EskişehirBozüyük kara yolunun Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.E. idaresindeki kamyon, önünde seyreden Ş.Y. yönetimindeki tıra ve dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.E.E., oaly yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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