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        Sefo konserinde binlerce kişi bayram coşkusu yaşadı

        Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Sefo konserinde binlerce kişi bayram coşkusu yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Sefo konserinde binlerce kişi bayram coşkusu yaşadı

        Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Sefo konserinde binlerce kişi bayram coşkusu yaşadı.

        Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te de Cumhuriyet Bayramı anlamlı program ve konserlerle kutlandı. Atatürk Parkı’nda bir araya gelen Bilecikliler önce Bilecik’in yerel sesi Murat Durmaz ve ekibinin konseriyle buluştu. Daha sonra fener alayında buluşan Bilecikliler Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na doğru marşlar eşliğinde yürüdü. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda Bileciklinin bir araya geldiği konserde Sefo Bileciklileri coşturdu.

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        ‘’Cumhuriyet; bağımsızlık demek, emek demek, kadın demek ve gençlik demektir’’

        Konserde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet’in bağımsızlık ve özgürlük olduğunu belirterek, ‘’Bu özel ve güzel günde bizlerle bir araya gelen Sefo ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gençliği, Bilecik’i burada görmek harika. Cumhuriyet; özgürlük demek, bağımsızlık demek, emek demek, kadın demek ve eşitlik demek. Cumhuriyet gençlik demek. Cumhuriyet Bayramımızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Sizlerin bayramı kutlu olsun" dedi.

        Bilecik’in aynı zamanda seramik şehri olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı konuşması sonrasında Sefo ve ekibine, Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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