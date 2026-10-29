Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti ve geçit töreniyle sona erdi​​​​​​​.

Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Osmaneli Spor Salonu'nda düzenlenen tören Kaymakam Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

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