Tır önünde seyreden kamyona arkadan çarptı

Kaza; EskişehirBozüyük karayolunun Poyra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki S.D. yönetimindeki tır, önünde seyreden O.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı. EskişehirBozüyük karayolu kamyonetin çekici yardımıyla çekilmesine kadar tek reşitten kontrollü bir şekilde verilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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