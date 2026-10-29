Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kara, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve onurunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program, spor ve folklor gösterileriyle devam etti.
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından resmigeçit töreni gerçekleştirildi.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.