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        Osmaneli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Osmaneli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

        Hava Koşulları sebebiyle Osmaneli Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törene Kaymakam Tahir Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakârlıklarla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu duygu ve düşünlerim ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularla kutluyorum" dedi.

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        Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam ederken, öğrencilerin yaptığı resmigeçit ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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