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        BŞEÜ'de çevre ve iklim masaya yatırıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), çevre ve iklim konuları düzenlenen webinar kapsamında masaya yatırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
        BŞEÜ'de çevre ve iklim masaya yatırıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), çevre ve iklim konuları düzenlenen webinar kapsamında masaya yatırıldı.

        Üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörlüğü koordinasyonunda düzenlenen ‘COP31 Yolunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Akademi ve Paydaş Buluşması' başlıklı webinar, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin moderatörlüğünü, Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur Erkan yaptı. İklim değişikliğiyle mücadeleden atıkların yeniden değerlendirilmesine uzanan geniş bir çerçevede gerçekleştirilen webinar, sürdürülebilirlik alanındaki güncel yaklaşımların ve akademik çalışmaların paydaşlarla buluşturulmasına imkân sağladı. Webinar kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı geliştirilebilecek çözümler, sürdürülebilir kentleşme uygulamaları ve kaynakların verimli kullanılması konuları ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Burak Görgün, ‘İklim Değişikliği ve Doğal Tehlikeler Karşısında Dirençli Yapılar' başlıklı sunumunda, iklim değişikliği ve doğal tehlikeler karşısında yapıların dirençliliği konusunu değerlendirdi. Arş. Gör. Esma Sağdıç, ‘Kentsel Yeşillendirmede İklim Adaleti ve Katılımcı Yerel Yönetişim' başlıklı sunumunda, kentsel yeşillendirme çalışmalarını iklim adaleti ve katılımcı yerel yönetişim ekseninde ele aldı. Öğr. Gör. Dr. Ahmet Neim Kahveci, ‘Mermer Atıklarının Yol Altyapısında Yeniden Kullanımı' başlıklı sunumunda, mermer atıklarının yol altyapısında yeniden kullanımına yönelik yaklaşımları aktarırken Dr. Öğr. Üyesi Selman Tezcan, ‘Atıktan Filamente Döngüsel Üretim' başlıklı sunumuyla atıkların üretim süreçlerine yeniden kazandırılmasını esas alan döngüsel üretim yaklaşımına odaklandı. Sunumlarda ele alınan konular, çevresel sorunlara yönelik bilimsel ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinde disiplinler arası çalışmaların, sürdürülebilir üretim modellerinin ve atıkların yeniden değerlendirilmesinin önemini ortaya koydu. Sunumların ardından Bilecik'teki kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alındı. Değerlendirmelerde, üniversitenin akademik bilgi birikiminin yerel ihtiyaçlarla buluşturulması, çevresel sorunlara yönelik ortak çalışma olanaklarının geliştirilmesi ve paydaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

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        "Üniversitemiz, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek"

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversiteler olarak bilimsel bilgi birikimimizi çevresel sorunlara çözüm üretmek ve yerel ihtiyaçlara katkı sağlamak için kullanmayı önemsiyoruz. Akademi, kamu ve sanayi arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. COP31 öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konuların ele alınması, çevresel sürdürülebilirlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesine katkı sunuyor. Üniversitemiz, daha yaşanabilir bir gelecek için bilimsel çalışmalarını ve paydaşlarla iş birliğini sürdürmeye devam edecek" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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