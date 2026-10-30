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        Bilecik'te jandarma öğrencilerle bir araya geldi

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Bilecik'te jandarma öğrencilerle bir araya geldi

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

        Ekipler öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerle millî birlik ve beraberliğin önemi paylaşılırken bayrak ve vatan sevgisi üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin millî ve manevi değerlere bağlılığının güçlendirilmesi amaçlanan etkinliklerde, birlik ve beraberlik duygusunun önemi üzerinde duruldu. Çocuklarla yakından ilgilenen jandarma ekipleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı ve vatan sevgisi bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığının, geleceğin teminatı olan çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerle bir araya gelmeye ve bu yöndeki faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

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