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        Bilecik'te yangınla küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangınla küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Bilecik'te yangınla küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangınla küle dönen alanlar yeniden yeşeriyor.

        Geçtiğimiz yıl Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını ve 2026 yılı dikim sezonu öncesinde yapılan arazi hazırlıklarını yerinde inceledi. Şahan, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den tamamlanan çalışmalar ve devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

        Çalışmaların zamanında ve titizlikle yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını veren Şahan, ormanların yeniden yeşertilmesi için emek veren personele teşekkür ederek, "Bugün ortaya koyduğumuz emek, geleceğimize atılan bir imzadır" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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