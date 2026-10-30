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        Bilecik'ten kapsayıcı eğitim için uluslararası adım

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sevim Geçer ve dernek temsilcileri, Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Sempozyumu'na katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Bilecik'ten kapsayıcı eğitim için uluslararası adım

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sevim Geçer ve dernek temsilcileri, Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Sempozyumu'na katıldı.

        Türkiye Down Sendromu Derneği, Maltepe Üniversitesi ve European Down Syndrome Association (EDSA) iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda, kapsayıcı eğitim alanındaki uluslararası uygulamalar ve deneyimler ele alındı. Program boyunca farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, uluslararası katılımcılar ve gençlerle iletişim kurularak yeni diyalogların geliştirilmesi için fırsat oluşturuldu. Eğitimde kapsayıcılığı destekleyen iyi uygulama örnekleri de değerlendirildi. Sempozyumda, kapsayıcı eğitimin bir ayrıcalık değil, herkesin hakkı olduğuna dikkat çekildi.

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        "Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Esra Sevim Geçer, "Kapsayıcı eğitim, her bireyin eğitim hayatında eşit fırsatlara sahip olması ve toplumsal yaşamda kendine yer bulabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Uluslararası platformlarda deneyim paylaşımında bulunmak ve farklı uygulamaları değerlendirmek, daha erişilebilir ve kapsayıcı bir gelecek için önemli bir adım. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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