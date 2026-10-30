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        512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü.

        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söğüt ilçesinde düzenlenen 4'üncü Cumhuriyet Halk Koşusu, 512 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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