512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü.
Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söğüt ilçesinde düzenlenen 4'üncü Cumhuriyet Halk Koşusu, 512 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.