Bilecik'te çevre yarışmasının kazananları belli oldu

Bilecik'te, COP31 kapsamında düzenlenen çevre yarışmasının kazananları belli oldu.

Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması İl Finali'nde öğrencilerin doğa, çevre ve sürdürülebilir yaşam konusundaki bilgilerini ortaya koyduğu yarışmada Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi birinci oldu. Merkez Ertuğrulgazi Lisesi ikinci, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı. Yarışma, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda öğrencilerin farkındalık kazanması amacıyla düzenlendi.

"Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor"

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, "Doğanın korunması ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu alanda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk üstlenmesi bizleri memnun ediyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.