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        Bilecik'te basketbol müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

        Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Bilecik'te basketbol müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

        Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

        "Okul sporları takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor"

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Müsabakalara katılan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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