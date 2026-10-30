Bilecik'te basketbol müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu
Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.
Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
"Okul sporları takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor"
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Müsabakalara katılan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.