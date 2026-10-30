Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği renklerin göz alıcı dünyasında yaşanıyor 'Göletler Diyarı' Pazaryeri sonbahar renklerine büründü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla bezendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sonbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşü yaşanırken, sekiz gölete ev sahipliği yapan ve 'Göletler Diyarı' olarak bilinen ilçe sonbaharda yağlı boya tablolarını andıran manzaralar sunuyor. İlçedeki Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletler etrafında kamp kuran bazı doğaseverler, bölgedeki renk cümbüşüne tanıklık ederek tabiatın tadını çıkarıyor.

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Gölet sonbaharın pastel renkleriyle mest ediyor

Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi ilçedeki Bozcaarmut Göleti olurken, gölet sonbaharın pastel renkleriyle ziyaretçilerine doğada eşsiz tatil imkanı sunuyor. Sonbahar mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran göleti ziyaret edenler, huzur dolu anlar yaşama fırsatı yakalıyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Bozcaarmut Göleti, çam ağaçlarıyla ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası olarak ön plana çıkıyor.