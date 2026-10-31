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        Bilecik'te okul çevrelerinde sıkı denetim

        Bilecik'te okul çevrelerinde sıkı denetim yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Bilecik'te okul çevrelerinde sıkı denetim

        Bilecik'te okul çevrelerinde sıkı denetim yapıldı.

        Bilecik genelinde çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okul çevrelerine yönelik güvenlik kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimlerde okul çevreleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri, trafik güvenliği ve okul servis araçları kontrol ediliyor.

        Asayiş ve trafik ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda, öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınıyor. Okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

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