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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 00:42 Güncelleme:
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

        İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

        Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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