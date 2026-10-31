Bilecik'te kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
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