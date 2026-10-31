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        Hızlı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Hızlı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

        Turnuva, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bilecik genelinden lisanslı sporcuların katıldığı turnuva; 8 yaş kızlar, 8 yaş genel, 9 yaş genel, 10 yaş genel ve 14 yaş genel olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirildi. Beş tur üzerinden oynanan müsabakalarda 62 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvada başhakem Emrah Yılmaz, başhakem yardımcısı ise Özge Yiğittap oldu. Organizasyonda toplam 6 hakem görev aldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından takdim edildi.

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        "Satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcularımızı yaklaşan turnuvalara davet ediyorum"

        Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Organizasyona katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bozüyük Belediyesi'ne desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 20262027 satranç sezonu faaliyetlerimiz planlanan takvim doğrultusunda devam edecek. Kasım ve aralık aylarında il birinciliği turnuvalarımızı düzenleyeceğiz. Satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcularımızı yaklaşan turnuvalara davet ediyorum. Turnuva duyuruları, başvuru şartları ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere bilecik.tsf.org.tr adresinden ulaşılabilir" dedi.

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