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        Gönüllü gençler çocuk evlerinde kalan çocuklarla buluştu

        Bilecik'te gönüllü gençler çocuk evlerinde kalan çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Gönüllü gençler çocuk evlerinde kalan çocuklarla buluştu

        Bilecik'te gönüllü gençler çocuk evlerinde kalan çocuklarla buluştu.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ile Gençlik Merkezi gönüllü gençleri bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklar ve gönüllü gençler birlikte vakit geçirerek sohbet etti oyunlar oynadı. Buluşmanın, çocukların sosyal etkileşimlerini artırması ve paylaşma duygularını desteklemesi amaçlandı.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyen ve kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunan bu tür buluşmaları önemsiyoruz. Gönüllü gençlerimizin çocuklarımızla bir araya gelmesi, aralarındaki iletişimi ve paylaşma duygusunu güçlendiriyor" dedi.

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